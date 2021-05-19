Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla ayrılık sinyali verdi

Beşiktaş, 16. kez ulaştığı şampiyonluğun kupasını Vodafone Arena'da düzenlenen törenle aldı. Kupa töreninde futbolcular seçtikleri şarkılarla sahneye çağrılırken, Dorukhan Toköz'ün şarkısı kutlamalara damga vurdu. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu, Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum' şarkısıyla sahneye geldi ve bir anlamda ayrılacağını resmen duyurdu.