Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla ayrılık sinyali verdi
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Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla ayrılık sinyali verdi

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Beşiktaş, 16. kez ulaştığı şampiyonluğun kupasını Vodafone Arena'da düzenlenen törenle aldı. Kupa töreninde futbolcular seçtikleri şarkılarla sahneye çağrılırken, Dorukhan Toköz'ün şarkısı kutlamalara damga vurdu. Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu, Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum' şarkısıyla sahneye geldi ve bir anlamda ayrılacağını resmen duyurdu.

Süper Lig'de nefes kesen sezonun sonunda Beşiktaş averaj farkıyla şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar kupasını Vodafone Arena'da düzenlenen bir törenle kaldırdı. Kartal'da futbolcular sahneye seçtikleri şarkılar eşliğinde çağrılırken, Dorukan Toköz'ün şarkısı geceye damga vurdu.

AYRILIK SİNYALİNİ VERDİ

Dorukhan, Sezen Aksu'dan "Gidiyorum" şarkısıyla sahneye çıktı ve bir anlamda ayrılığı da resmen açıklamış oldu.

Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla ayrılık sinyali verdi
Beşiktaş'tan büyük jest! Fotoğrafına beğeni yağan emekçi şampiyonluk kutlamalarında yer aldı
Beşiktaş'tan büyük jest! Fotoğrafına beğeni yağan emekçi şampiyonluk kutlamalarında yer aldı
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı
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Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamalarında seçtiği şarkıyla ayrılık sinyali verdi - Haberler Spor
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