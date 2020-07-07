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Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Menajer Ahmet Bulut açıkladı!

SPOR ARENA ÖZEL | Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ve 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken, yeni sezonda sportif direktör olacağı bilinen Emre Belözoğlu'nun ise Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ile görüştüğü ileri sürülmüştü.

Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Menajer Ahmet Bulut açıkladı!
07.07.2020 18:56 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:00

SPOR ARENA ÖZEL | Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ve 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken, yeni sezonda sportif direktör olacağı bilinen Emre Belözoğlu'nun ise Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ile görüştüğü ileri sürülmüştü.

Ahmet Bulut Fenerbahçe iddiaları ile ilgili Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya konuştu.

Bulut, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş ile olan sözleşmesinin 2021'de biteceğine dikkat çekerek, Dorukhan'ın gelecek sezon da Beşiktaş'ta devam edeceğinin sinyalini verdi.

Fenerbahçe ile bir transfer görüşmesinin olmadığını açıklayan Bulut, 'Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok, Dorukhan'ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var çıkan haberlerin aslı yok.' diyerek transferle ilgili haberleri yalanladı.

Kaynak: Hürriyet

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