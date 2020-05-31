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Dortmund, Paderborn deplasmanında farka koştu: 6-1

Borussia Dortmund, konuk olduğu Paderborn deplasmanında 3 puanı 6 golle aldı.

Dortmund, Paderborn deplasmanında farka koştu: 6-1
31.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:10

Borussia Dortmund, konuk olduğu Paderborn deplasmanında 3 puanı 6 golle aldı. Jadon Sancho yaptığı hat-trick ile mücadeleye damgasını vurdu.

Almanya Bundesliga'da 29. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund konuk olduğu Paderborn'u deplasmanda 6-1 devirdi. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlanırken, Dortmund, 54'te Thorgan Hazard ve 57'de Jadon Sancho ile 2-0 öne geçti.

Ev sahibi Paderborn, 72. dakikada Uwe Hümemeier'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Dortmund, bu gole 2 dakika sonra Jadon Sancho ile cevap verdi.

Bu golden sonra rahat bir oyun sergileyen Dortmund, 85'te Achraf Hakimi, 89'da Schmelzer ve 90'da da Sancho'nun golleriyle mücadelenin skorunu ilan etti.

Bu skorla ligde ikinci sırada bulunan Dortmund puanını 60'a çıkarıp, zirve takibi sürdürürken, ligin son sırasında yer alan Paderborn ise 19 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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