Dortmund'dan rekor transfer! 17 yaşında transfer olan dünyanın en pahalı oyuncusu kim?
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Dortmund'dan rekor transfer! 17 yaşında transfer olan dünyanın en pahalı oyuncusu kim?

Dortmund, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'de top koşturan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı rekor bir şekilde 25 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. Alman ekibinin ödediği bu bonservis, 17 yaşında bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak dünya tarihine geçti. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dortmund'dan rekor transfer! 17 yaşında transfer olan dünyanın en pahalı oyuncusu kim?
20.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:57

Almanya ekiplerinden Borussia Dortmund bir rekora imza attı. Dortmund, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'de top koşturan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı 25 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. Alman ekibinin ödediği bu bonservis, 17 yaşında bir oyuncuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak dünya tarihine geçti.

Almanya Bundesliga'da sezonu 2. sırada tamamlayan Borussia Dortmund, yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı. Genelde kadrosunda genç oyuncular bulunduran Dortmund yeni yaptığı transferlerin de genç olmasına özen gösteriyor.

DÜNYADA 17 YAŞINDAKİ BİR OYUNCU İÇİN VERİLEN EN YÜKSEK BONSERVİS

Alman ekibinden yapılan açıklamada Bellingham ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı kaydedilirken, Alman basınının iddiasına göre Dortmund, İngiliz oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu rakam, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

DORTMUND İKİNCİ TRANSFERİNİ YAPTI

Dortmund ilk transferini PSG'den Thomas Meunier'yi kadrosuna katarak yapmıştı. Alman ekibi ikinci transferini ise İngiltere'den yaptı ve Birmingham'ın 17 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı.

YENİ TAKIMINA İMZASINI ATTI VE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc: "Jude, güvenli bir şekilde bizi tercih etti ve elbette ona gösterdiğimiz sportif bakış açısıyla ilgilendi. Önümüzdeki yıllarda takımı, onunla birlikte daha da geliştirmek istiyoruz. Şaşırtıcı bir kaliteye sahip ve zihinsel olarak fazlasıyla güçlü" dedi.

GENÇ FUTBOLCU ÇOK HEYECANLI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Jude Bellingham ise Dortmund'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "7 yaşımda girdiğim Birmingham City'ye benim için bu zamana kadar yaptıkları şeyler için ne kadar teşekkür etsem az. Şimdi, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine katıldığım için çok heyecanlıyım. Dortmund'un genç oyuncuların gelişimine yardım edişi, ailemle birlikte aldığım bu kararı kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.

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