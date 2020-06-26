Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 431 lira 8 kuruş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2020 Haziran ayı araştırmalarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 431 lira 8 kuruş olduğunu bildirdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2020 Haziran ayı araştırmalarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 431 lira 8 kuruş olduğunu bildirdi.

TÜRK-İŞ, "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmalarının Haziran ayı sonuçlarını açıkladı. TÜRK-İŞ verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 431 lira 8 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 918 lira 82 kuruş, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 2 bin 952 lira 41 kuruş olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'ten konuya ilişkin yapıla açıklamada, ücretli çalışanların karşı karşıya kaldığı geçim şartlarının elde edilen gelirin yetersizliği nedeniyle her geçen gün giderek ağırlaşmakta olduğu ifade edildi. Pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılan işçilere sağlanan nakdi ücret desteğinin günlük 39,24 TL tutarında olduğu belirtilen açıklamada, "Net aylık asgari ücretin yarısından azdır. Aynı şekilde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilen işçilerin en düşük aylık gelirleri asgari ücretin yüzde 60'ı oranındadır. İşsizlik sigortası kapsamında olan işçilerin en düşük gelirleri ise asgari ücretin yüzde 40'ı düzeyindedir. Buna karşılık net asgari ücret net 77,49 TL/Gün (aylık net 2.324,70 TL) olarak bu yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu veriler çalışanların ekonomik durumunu ortaya koymaktadır. Yürürlükteki asgari ücret, dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının bile altındadır. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı yılın ilk yarısında önceki yıl sonuna göre 268 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 874 TL artış göstermiştir. Son bir yıl itibarıyla bakıldığında ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 364 TL, toplam hane halkı harcaması için bin 185 TL'dir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA