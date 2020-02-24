Döner satışında "hijyen ve güvenilirlik" sertifikası geliyor

24.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:55

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner üretim sürecinin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunun tüketici tarafından bilinmesi için sertifikasyon uygulaması getireceklerini belirtti.