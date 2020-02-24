Döner satışında "hijyen ve güvenilirlik" sertifikası geliyor
Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner üretim sürecinin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunun tüketici tarafından bilinmesi için sertifikasyon uygulaması getireceklerini belirtti.
24.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:55
Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner üretim sürecinin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunun tüketici tarafından bilinmesi için sertifikasyon uygulaması getireceklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com