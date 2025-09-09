Domenico Tedesco İstanbul'a ne zaman inecek, Tedesco uçak takip kodu var mı?

Fenerbahçe, yeni teknik direktör adayını belirledi: İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco. Tecrübeli hoca bu akşam İstanbul'a iniş yapacak. Futbolseverler ise Tedesco'nun hangi saatte şehre varacağını ve uçak takip kodunun bulunup bulunmadığını merak ediyor.

DOMENİCO TEDESCO İSTANBUL'A NE ZAMAN İNECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Domenico Tedesco ile anlaşmayı finalize etmek için Almanya'ya gitti. İtalyan teknik adamın bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Tedesco uçuş bilgileri henüz paylaşılmadı.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

39 yaşındaki genç teknik direktörün en dikkat çekici özelliği, görev aldığı her takımda hücum futbolunu ön planda tutması. 4-2-3-1 düzenini tercih eden Tedesco, sarı-lacivertli kulüpte görev almayı istediğini yönetime bildirdi. Kariyerinde çalıştırdığı kulüplerde ve Belçika Milli Takımı sürecinde kısa sürede başarılı sonuçlar elde eden Tedesco, Belçika'nın başında 16 ay boyunca yenilgi yaşamadan sahaya çıktı. Ayrıca EURO 2024'te takımını namağlup şekilde gruptan çıkarmayı başardı.