Domenico Tedesco hangi taktikle oynuyor, ofansif mi, defansif mi?
Güncelleme:
Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'nun getirildiğini duyurdu. İtalyan çalıştırıcı ile 2 sezonluk anlaşma imzalandığı açıklandı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde yeni dönem resmen başladı. Peki, Domenico Tedesco nasıl bir oyun anlayışına sahip, hücumu mu ön plana çıkarıyor yoksa savunma ağırlıklı bir sistem mi benimsiyor?

TEDESCO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev alan 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL

Sarı-lacivertliler, yapılan açıklamayla birlikte Tedesco'nun yardımcılığına Gökhan Gönül'ün getirildiğini açıkladı.

DOMENİCO TEDESCO HANGİ TAKTİKLE OYNUYOR?

Domenico Tedesco genellikle tercih ettiği taktik: 4-2-3-1

