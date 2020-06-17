Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Beşiktaş'ın 31 yaşındaki yıldız stoperi Domagoj Vida, Hırvatistan Güzeli olan eşi Ivana'ya aldığı pahalı hediyelere bir yenisini ekledi. Hırvat yıldız, piyasa değeri en az 2,5 milyon TL olan lüks arabayı eşine hediye ederken, bazı Beşiktaşlı taraftarlar Vida'ya tepki gösterdi.

3 milyon Euro'luk maaşıyla Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcusu olan Vida'nın eşi İvana'ya aldığı lüks Mercedes marka araba, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Antalyaspor maçında yaptığı hatalarla alınan mağlubiyette büyük rol oynayan Hırvat stoperin hediyesinin fiyatı 2,5 ila 4 milyon TL arasında değişiyor. Kırmızı fiyonkla sarılmış arabanın önünde poz veren İvana, bu kareyi Instagram'da yayınladı.

Bu paylaşımın yönetim tarafından kulübe destek için başlatılan ve 200 binden fazla kişinin katıldığı "Bırakmam Seni" kampanyasına denk gelmesi ise taraftarları kızdırdı.

"GARİBAN MESAJ ATSIN, FUTBOLCU LÜKS ARABA ALSIN"

Vida'ya tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, "Gariban taraftar attıkları SMS'lerle kulüp için 4 milyon TL toplamış. Takımın stoperi Vida, eşine bu hafta 2.5 milyon TL değerinde bir araba hediye etmiş. SMS atmaya devam!" şeklinde mesajlar paylaştı.

(Sabah)