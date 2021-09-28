Domagoj Vida maçta neden yok? Vida Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Domagoj Vida neden maçta oynamıyor? - Haberler
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Domagoj Vida maçta neden yok? Vida Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Domagoj Vida neden maçta oynamıyor?

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Domagoj Vida maçta neden yok? Vida Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Domagoj Vida neden maçta oynamıyor?

Şampiyonlar Ligi maçında Ajax - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçta en merak edilen isimlerden birisi ise Domagoj Vida oldu. Vida maçta forma giymedi. Bunun ardından izleyiciler Domagoj Vida neden yok? Domagoj Vida Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Domagoj Vida neden maçta oynamıyor? merak etti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Vida bugün maçta yok mu? Domagoj Vida neden yok? Domagoj Vida neden forma giymiyor? Vida sakat mı? Domagoj Vida maçta neden yok? Vida Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Domagoj Vida neden maçta oynamıyor? Vida ne zaman döner? Domagoj Vida ne zaman iyileşecek?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü akşam saat 19:45 'de canlı yayınla sadece Exxen'de.

DOMAGOJ VİDA BEŞİKTAŞ'TA MAÇTA NEDEN YOK?

Vida Beşiktaş'a transfer olmasının ardından formayı kapmış ve defansın bel kemiği olmuştu. Fakat bugünkü maçta kadroda Domagoj Vida yer almadı. İlk 11'de ve yedeklerde de yer almayan Domagoj Vida, Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı maçta yok.

Ajax maçında forma giyemeyecek diğer oyuncular ise şu şekilde;

  • Pjanic
  • Necip
  • Mehmet Topal
  • Montero
  • Larin
  • Alex Teixeira
  • Atiba Hutchinson
  • Domagoj Vida
  • Welinton
  • Kevin N'Koudou
  • Rachid Ghezzal

DOMAGOJ VİDA NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Tedavisi devam eden yıldız oyuncunun ligde oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde de forma giymesi zor görünüyor. Yıldız oyuncunun verilecek olan Milli aranın ardından sahalara dönmesi bekleniyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTMEL 11'LER!

Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Batshuayi

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Haber: Domagoj Vida maçta neden yok? Vida Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Domagoj Vida neden maçta oynamıyor? - Haberler
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