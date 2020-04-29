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Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, milli takımdan arkadaşı olan Luka Modric'i Instagram'dan Beşiktaş'a davet etti.

Domagoj Vida'dan Luka Modric'e
29.04.2020 08:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:27

Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida, Real Madrid'in Ballon d'Or ödüllü yıldızı Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.

Instagram hesabından İstanbul'dan bir fotoğrafını paylaşan Domagoj Vida'ya Modric, çok yemek yemiş göründüğünü ima ederek "Kardeşim biraz gergin görünüyorsun, nefes al" şeklinde bir mesaj yolladı.

"KEBAP YEDİM KARDEŞİM, BEŞİKTAŞ'A GEL"

Vida ise Modric'in bu mesajına cevap olarak, "Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel" ifadesini gülücük emojileriyle birlikte gönderdi.

Vida'nın bu yorumu, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
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