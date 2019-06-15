"Dolu fındık rekoltesini ciddi şekilde etkileyecek"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Fındıkta haziran ayında hiçbir zarar olmaz' düşüncesi doğru değil. Haziran ayında dahi dolunun nasıl yağdığını gördük. Ciddi şekilde de rekolteyi etkileyecektir." dedi.

Soydan, beraberinde ilçe ziraat odası başkanları ile Gürgentepe ilçesinde dolu yağışının zarara yol açtığı tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalış'tan bilgi alan Soydan, üreticilerin sorunlarını dinledi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da özellikle Gürgentepe ilçesi ile çevresindeki ilçelerde dolu afetiyle karşı karşıya gelindiğini söyledi.

Yağan dolu boyutunun cevizden büyük, yumurtaya yakın olduğunun görüldüğüne işaret eden Soydan, "Yarım saate yakın yağan dolu bu bölgedeki fındık bahçelerinde çok ciddi boyutta zarar verdi. Yaptığımız incelemede fındık ağaçlarında fındık diye bir şey kalmamış. Tamamıyla indirmiş, dalların filizlerini budamış. Hatta evlerin üzerindeki camları ve boruları, seraların üzerindeki naylonları parçalamış. Çok ciddi şekilde zarar var." diye konuştu.

Hasarın boyutu ve takibi açısından çalışmalarının sürdüğünü anlatan Soydan, şöyle devam etti:

"Yağan doludan sonra il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ile ziraat odasının ön çalışması oldu. Tamamlanan ön çalışmaya göre, Gürgentepe ilçesindeki 10 mahallenin tüm fındık bahçelerinde, Gölköy ilçesinin de 2 mahallesinde çok ciddi zarar var. Bu zarar oranları yüzde 20 ile yüzde 80 arasında değişiyor. Pazartesi gününden itibaren de geniş kapsamlı zarar tespit çalışması tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat odası tarafından yapılacak. Biz de üreticilerimizin zararlarının karşılanması için takipte olacağız. Özellikle sigorta yaptıranlar muhakkak sigorta şirketlerinden talepte bulunsun. Sigorta yaptıramayan çiftçilerimizin de dosyaları hazırlanarak Bakanlığa gönderilecektir. Onların da zararlarının telafi edilmesi lazım."

"Fındıkta haziran ayında hiçbir zarar olmaz' düşüncesi doğru değil. Haziran ayında dahi dolunun nasıl yağdığını gördük. Ciddi şekilde de rekolteyi etkileyecektir." diyen Soydan, "Mayıs ayı ve öncesinde yaşanan dolu ciddi şekilde ilimiz rekoltesine etki yapmıştır. 12 Haziran'da yaşanan dolu fındık rekoltesini önemli ölçüde etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Her zaman afetlerle karşılaşabileceğine dikkati çeken Soydan, "Üreticinin fındığı çuvala girene kadar ciddi afet olayı yaşıyoruz, yaşayabiliriz. İnşallah bu son olur. Üreticimiz bu anlamda da büyük ekonomik kayba girmiş olacaktır. Muhakkak zararların telafi edilmesi lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA