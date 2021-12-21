Doların düşüşünün ardından akaryakıtta büyük indirim bekleniyor! Rakamlar sevindiren boyutta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizdeki oynaklığa karşı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini açıklamasından sonra dolarda büyük düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. İddialara göre; benzin ve motorin fiyatlarına 2,5 TL'ye yakın indirim yapılacak.
Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni ekonomi modeli ile düşüş yaşadı. Dövize endeksli TL mevduat sistemi açıklaması sonrasında dolar, kısa süre içerisinde 18,34 lira seviyelerinden 12'nin altına geriledi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
İddialara göre; benzin ve motorin fiyatlarında, yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 2,5 TL'ye yakın indirim geleceği söyleniyor.
EPDK, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
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