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Dolardaki tarihi rekor sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşük faiz politikasında kararlılık mesajı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar rekor üstüne rekor kırarken, önceki gün AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda düşük faiz politikasında kararlılık mesajı verdiği öğrenildi. Toplantıda faizin düşmesinin ardından kurun yükselmesine yönelik bir beklenti olduğu ancak son günlerde yaşanan yükselişin bir "müdahale" ile olduğu belirtildi.

Döviz kurlarındaki atağın ardından önceki gün siyasette sıcak dakikalar yaşanmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bazı ekonomi kurmayları katılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda, faizin düşmesinin ardından kurun yükselmesine yönelik bir beklenti olduğu ancak, son günlerde yaşanan yükselişin bir "müdahale" ile olduğu belirtildi.

Yapılan müdahaleyle Türkiye'nin faiz politikasıyla zora sokulmak istendiği, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunun bu şekilde araç haline getirilmeye çalışıldığı, vatandaşların buna prim vermeyeceğine dikkat çekildi.

Erdoğan'ın görüşmede, faizle mücadele konusunda son günlerde sıklıkla vurguladığı kararlılığı yinelediği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca, yüksek kurun önüne geçecek yol haritası da ele alınırken, bu durumun 3-4 ay içerisinde çözüleceği ve yeni ekonomi modelinin pozitif yansımalarının görülmeye başlanacağının vurgulandığı belirtildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre toplantıda, sabır ve sükunetle sürecin yönetilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, bugüne kadar kurulan tüm tuzaklar gibi bunun da boşa çıkartılacağı ve Türkiye'yi karanlığa sürüklemeye çalışanlara geçit verilmeyeceği vurgulandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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