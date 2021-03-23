Dolardaki hareketlilik devam ediyor! Yeni güne 10 kuruş yükselişle başladı

Yeni haftaya hızlı yükselişle başlayan dolardaki hareketlilik devam ediyor. Dün günü 7,80'den tamamlayan kur, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 7,90'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,49'dan, sterlin ise 11,01'den alıcı buluyor.

Merkez Bankası'ndaki ani görev değişikliği sonrası dolar yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde dün 8,48'i görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 8,1 artışla 7,80'den tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar, saat 09.50 itibarıyla 7,90'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,49'dan, sterlin ise 11,01'den alıcı buluyor.

ANALİSTLERDEN YATIRIMCILARA "SAKİN OLUN" UYARISI

Analistler, piyasalardaki oynaklığa işaret ederek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını söyledi.

DÜN TÜRKİYE PİYASALARI İÇİN ZOR BİR GÜN OLDU

Merkez Bankası'ndaki görev değişiminin ardından ilk işlem gününde dolarda ilk kotasyonlarda yüzde 16'ya varan yükseliş kaydedilmiş ve 8,48 seviyeleri kaydedilmişti. BIST 100 endeksi günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlarken, Türkiye'nin 10 yıllık lira cinsi tahvil getirisi 483 baz puan yükselerek yüzde 18,89'dan kapandı. Aynı vadedeki dolar cinsi tahvil getirisi ise bir günde 138 baz puan tırmandı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi rekor günlük yükselişle 455 baz puana çıktı. Dolar/TL'nin 3 aylık opsiyon volatilitesi de yüzde 32'ye ulaştı.