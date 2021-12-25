Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şart koştu - Haberler Ekonomi
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Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şart koştu

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Dolardaki düşüş sonrası vatandaş gözlerini market etiketlerine çevirdi. Herkes yapılan zamların geri çekilmesini beklerken, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç konu hakkında bir değerlendirme yaptı. Dolardaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de fiyatları aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.

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Son dönemde döviz kurundaki artış nedeniyle gıda fiyatları zamlanmış, vatandaşın alım gücü düşmüştü. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini açıklamasıyla, dolar 18 liradan 11 liralara geriledi. Kurdaki düşüş sonrası herkes doları bahane ederek yapılan zamların geri alınmasını bekler oldu.

BAKAN MUŞ TALİMAT VERDİ, MARKETLERDE DENİTİM BAŞLATILDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp, yansımadığını tespit etmek için marketlerde denetim başlatıldı. 81 ilde ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fark olup olmadığı incelenmeye başlandı.

"FİYATLARIN AŞAĞIYA YÖN DEĞİŞTİRMESİ ZAMAN ALACAK"

Dövizdeki düşüş ve etiket fiyatlarını değerlendiren Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, süreç hakkında açıklamada bulundu. Kurdaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.

Hürriyet'e konuşan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz."

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Yorumlar (10)
Umit Cetin:haklı sen 20 tlye aldığın ürünü 10 tlye satabilirmisin ya aradaki farkı devlet karşılayacak yada kurda sürekli oynaklık olmayacak fırsatçılık varsada fırsat vermeyecek ozaman Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
OKUR:bu halka mustahaktır,,iki gün bu aç gözlü marketlere gitmeyip bakkallardan veya daha ufak marketlerden alışveriş yapın bakalım bunlar fiyatları nasıl indiriyor,onbinlerce çalışanın maaşları kira ve sahir giderleri ödemek için bi taraflarını yırtmıyorlarmı Cevap Yaz 4 22 Yayından Kaldır
Gdhejd Hdhndf:Geçenlerde aldığım bir ürünün üretim tarihine baktım, Ağustos 2021 yazıyordu. Ama fiyat zamlı fiyatti. Demek ki krizden önce alınmış bir mala ekstra fiyat yansıtılmış. Üretim tarihlerine göre bir düzenleme yapılabilir bence. Krizden önce üretilmiş mallara zam yapılması doğru değil.... Cevap Yaz 1 23 Yayından Kaldır
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