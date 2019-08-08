Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

08.08.2019 10:50

Dün 5,47-5,53 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 5,49'dan tamamladı. Dolar/TL, düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşımasının ardından son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,4663'ü gördü ve saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybederek 5,47'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Şu dakikalarda euro/TL 6,15 ile bir önceki kapanışın hemen altında alıcı buluyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,66 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 5,45 SEVİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. Çin Merkez Bankasının (PBoC) dolar/yuan paritesini beklentilerin altında, 7,0039 olarak belirlemesinin yatırımcılar tarafından pozitif karşılandığını ifade eden analistler, taraflardan gelen açıklamaların da piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de, haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4690 desteğinin kırılması halinde 5,45 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA