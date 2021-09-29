Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,85 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,33'ten, sterlin ise 11,97'den alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 8,8760 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 8,8540 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 10,3332'den, sterlin/TL ise 11,9720'den satılıyor. Dolar endeksi, son dönemdeki yukarı yönlü hareketine devam ederek 93,9 ile Kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test ederken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1660'tan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler öncülüğünde artan enflasyonist baskılar nedeniyle risk algısının arttığını, bu durumun dolardaki güçlenmeyi beraberinde getirdiğini söyledi. Bugün, küresel bazda önemli merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarının yanı sıra Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94 eşiğinin aşılması durumunda 94,8'in önemli direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Güne düşüşle başlayan dolar 8,85'ten işlem görüyor
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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