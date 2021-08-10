Güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,64 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,14'ten, sterlin ise 11,97'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 8,6112 ve en yüksek 8,6704 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,6542'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6470'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yatay seyirle 10,1430'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 11,9790'dan satılıyor. Dolar endeksi, dün yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak 93 kritik sınırını aşmasının ardından, bugün yatay hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise aşağı yönlü seyrini sürdürerek dün 1,1735 ile 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, bugün yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1730 seviyelerinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİNDE 93,4 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD'de istihdam tarafında gelen pozitif verilerin dolara olan talebi artırdığını belirterek, bu kapsamda yarın açıklanacak enflasyon verilerinin dolar endeksindeki güçlü seyrin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacağını söyledi. Bugünün veri gündeminin zayıf olduğunu, Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinin 93 kritik eşiğinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 93,4'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,64'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
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