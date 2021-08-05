Dolar/TL 8,54 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL 8,54 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,54 seviyelerinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,54 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,54 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,3823 ve en yüksek 8,4928 seviyelerini gören dolar/TL, günü de yüzde 0,8 artışla 8,4785'ten tamamladı.

Bugün de yukarı yönlü seyrine devam ederek yükselişini üçüncü güne taşıyan dolar/TL, saat 10.32 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 üzerinde 8,5410'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,8 artışla 10,1170'ten, sterlin/TL yüzde 0,9 yükselişle 11,8860'tan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 92,3'ten kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise 1,1842 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden alıcı buluyor.

Analistler, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını belirterek, dolar endeksinin yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 91,7'nin destek, 92,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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