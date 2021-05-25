Dolar, 8.41 seviyelerinden işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar, 8.41 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10.27'den sterlin ise 11.92'den satılıyor.

Dün en düşük 8,3693 ve en yüksek 8,4362 seviyelerini gören dolar, günü yüzde 0,4 azalışla 8,3881'den tamamladı.

Dolar, dünkü düşüşünü bugüne taşımasının ardından saat 10.28 itibarıyla 8,41'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 10,20'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 11,92'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 seviyesinin altındaki seyrine devam ederken, yüzde 0,2 değer kaybıyla 89,6 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASADA SON DURUM

Analistler, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonist endişeleri yatıştıran açıklamalarının risk iştahını artırdığını belirterek, dolar endeksindeki zayıf görünümün de gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, AB Liderler Zirvesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının yetkililerinin yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu