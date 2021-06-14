Dolar/TL 8,35 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,35 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,35 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, haftayı da yüzde 3,1'lik değer kaybıyla 8,3875'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste 7'nci işlem gününe taşımasının ardından, saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,3510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,4 azalışla 10,1130'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 düşüşle 11,7540'tan satılıyor.

Dolar endeksi, cuma günü 90 sınırından 90,6'ya kadar yükselmesinin ardından bugün 90,5 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle risk iştahının arttığını belirterek, bu durumun TL varlıkları desteklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı Çin'le swap anlaşmasının da dolar/TL'deki düşüşü desteklediğini aktaran analistler, bugün Erdoğan'ın katılacağı NATO Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme başta olmak üzere ikili temasların yakından takip edileceğini bildirdi.

Makroekonomi veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını ifade eden analistler, dolar endeksinde 90,5'in üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu