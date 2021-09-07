Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,28'den işlem görüyor
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Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,28'den işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 8,28 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,84'ten, sterlin ise 11,47'den alıcı buluyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 azalışla 8,2813 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 8,2825 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,11 artışla 9,8430'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 11,4710'dan satılıyor.

SALGIN GELİŞMELERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Dolar endeksi yatay seyirle 92,19 seviyesinde seyrederken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1880'den alıcı buluyor. Analistler, küresel bazda makro ekonomik verilerdeki karışık sinyallerin destekleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağı beklentisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini bildirdi. Dolar endeksinde 91,9 seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,28'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Dolar 9 TL iken her şeyin fiyatı uçtu gitti dolar 8,31 ama herşeyin fiyatı yine uçuyor , dolara bahane bulanlar hangi milletin vatandaşı acaba
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