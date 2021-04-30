Güne yükselişle başlayan dolar 8,24'ten işlem görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan dolar 8,24'ten işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,24 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,98'den, sterlin ise 11,47'den alıcı buluyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye yükseltildiğini açıklamasının ardından 8,13-8,26 bandında hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 8,2177'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 8,2430'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 9,9810'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 11,4705'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi, yükselişini ikinci güne taşımasının ardından yüzde 0,1'lik artışla 90,7 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2106 seviyelerinde hareket ediyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, emtia fiyatlarının seyri ve küresel çapta artan enflasyonist endişelerin, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine neden olduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını söyledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,68'i görmesinin ardından yüzde 1,64 seviyelerinde dengelendi. Bugün ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, ayrıca Almanya ve Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan dolar 8,24'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak
Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor
Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti
Rusya, rekabet kurallarını ihlal ettiği için Apple'a 12 milyon dolar ceza kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Meral Kaplan Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Mesut Özil Ali Tandoğan Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan dolar 8,24'ten işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:52:00. #1.14#

title