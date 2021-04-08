Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 8,16 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,71'den, sterlin ise 11,26'dan alıcı buluyorç

Dün 8,14-8,21 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8,1611 seviyesinden tamamladı. Bugüne ise yatay başlayan dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla 8,1670'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,7190'dan, sterlin/TL ise 11,2655'ten satılıyor. Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu, dolar endeksindeki düşüşün ise söz konusu baskıyı hafiflettiğini söyledi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 92,2 seviyesinde bulunuyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu