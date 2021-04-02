Düşüşe geçen dolar 8 liranın altını gördü
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Düşüşe geçen dolar 8 liranın altını gördü

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dünü 8,11'den kapatan dolar, yeni güne düşüşle başlamasının ardından psikolojik sınır olan 8 liranın altına gerileyerek 7,98'i gördü. Kur şu sıralar 8,02'den işlem görürken, euro 9,47'den, sterlin ise 11,14'ten alıcı buluyor.

Dün en yüksek 8,2908 seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajının devam ettirilmesi ile düşüşe geçerek günü de yüzde 1,6 değer kaybıyla 8,1195'ten kapattı. Bugüne de düşüşle başlayan dolar/TL, yaklaşık bir haftanın ardından 8'in altına inerek 7,9880'i gördü. Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla 8,0286'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,4790'dan, sterlin/TL de 11,1417'den satılıyor. Düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi 92,9 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi de 1,1780 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Analistler, dün dünya genelinde açıklanan pozitif imalat sanayi verileri paralelinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki düşüşün gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

PASKALYA NEDENİYLE YURT DIŞI PİYASALARI KAPALI

Yurt içinde TCMB'nin "yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiği" mesajını korumasının da kur tarafına pozitif yansıdığını vurgulayan analistler, bugün ABD ve Avrupa'da Paskalya tatili dolayısıyla piyasaların birçoğunun kapalı olacağını, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Düşüşe geçen dolar 8 liranın altını gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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