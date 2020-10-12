Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,90'dan işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,90'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,34'ten, sterlin ise 10,31'den alıcı buluyor.

Geçen hafta en düşük 7,7225, en yüksek 7,9566 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 7,8583'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,9070'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,3482'den, sterlin/TL ise 10,3176'dan satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı iş gücü ve ağustos ayı ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci