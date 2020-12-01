Dolar/TL, 7,90 seviyelerinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 7,90 seviyelerinden işlem görüyor

01.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:26
Dolar/TL, 7,90 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,90 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,90 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,7440 en yüksek 7,8681 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,8282'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,8970'ten işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 artışla 9,4505'ten, sterlin/TL de yüzde 1,1 değer kazancıyla 10,5610'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesi olan 91,5 seviyesini görmesinin ardından bugün 91,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise dün 1,20'nin üzerini test etmesinin ardından kazançlarını geri vererek 1,1950 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Chrisitine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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