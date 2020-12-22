Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor

Dün en düşük 7,6255 ve en yüksek 7,7363 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,6424'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 7,6702'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 9,3798'den, sterlin/TL de 10,3139'dan satılıyor. Dolar endeksi dün son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 90,3 seviyelerinde, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,2224 seviyelerinde bulunuyor. İngiltere ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 8,6 ile beklentilerden daha az daralmasının ardından, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,3402 seviyelerinden alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de 3. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu