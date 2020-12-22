Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,67 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,37'den, sterlin ise 10,31'den alıcı buluyor.
Dün en düşük 7,6255 ve en yüksek 7,7363 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,6424'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 7,6702'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 9,3798'den, sterlin/TL de 10,3139'dan satılıyor. Dolar endeksi dün son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 90,3 seviyelerinde, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,2224 seviyelerinde bulunuyor. İngiltere ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 8,6 ile beklentilerden daha az daralmasının ardından, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,3402 seviyelerinden alıcı buluyor.
PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDIAnalistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de 3. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu