Dolar/TL, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşe başlamasının ardından 7,6440 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşe başlamasının ardından 7,6440 seviyelerinden işlem görüyor.

Geçen hafta ekonomide yeni döneme ilişkin yapılan açıklamaların etkisiyle yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 7,6040'ı gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 10,1 değer kaybederek cuma gününü 7,6626'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 7,6440'tan işlem görüyor.

Avro/TL, 28 Ekim'den bu yana en düşük seviyesi olan 8,9448'i görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 9,0620'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 10,1095'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,6 seviyelerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1847 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara ilginin arttığını söyledi.

Bugün yurt içinde ekim ayı bütçe dengesi, yurt dışında ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu, Türk lirası varlıklarda görülen pozitif ayrışmanın devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci