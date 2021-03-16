Dolar/TL, 7,52 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,5220 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,5005 ve en yüksek 7,6206 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 7,5366'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,5220'den işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 8,9715'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 10,4250'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 91,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,1928 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci