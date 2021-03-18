Güne yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor

18.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:53

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,51 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,97'den, sterlin ise 10,49'dan alıcı buluyor.

Dün en düşük 7,4847 ve en yüksek 7,6411 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 7,5037'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,5110'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanışa göre euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 8,9770'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 10,4920'den satılıyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantıda, makro projeksiyonlar ve enflasyona ilişkin yönlendirmeleriyle gerileyen dolar endeksinin bugün yeniden yükseldiğini, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 1,74 ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü söyledi.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Özellikle tahvil faizlerindeki yükselişin küresel dolar talebini artırdığını belirten analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceğini bildirdi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor. TCMB, şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 17'de sabit bırakmıştı.

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Güne yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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