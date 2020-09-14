Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,49'dan işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,49'dan işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 7,49'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,88'den, sterlin ise 9,63'ten alıcı buluyor.

14.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:15

Cuma günü en düşük 7,4394, en yüksek 7,4807 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,4763'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 7,4943'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8874'ten, sterlin/TL ise 9,6374'ten satılıyor. Analistler, yurt içinde sanayi üretim verisinin beklentilerin sınırlı altında kaldığını, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,49'dan işlem görüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
SÜZME: Bu doların dalgası yine hareketlendi.
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GERCEK TURK: Hergun harekat
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500
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