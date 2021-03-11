Dolar/TL, 7,45 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,4540 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4939 ve en yüksek 7,6699 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 7,5131'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7,4540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, önceki kapanışa göre avro/TL yüzde 0,6 azalışla 8,9070'ten, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kaybıyla 10,4040'tan satılıyor.

Dolar endeksi, artan risk iştahı ile düşüşünü sürdürerek 91,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1930 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde cari işlemler hesabının ocakta 1,9 milyar dolar açık verdiğini hatırlatarak, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının uyanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, analistler, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceğini ve bu konuda sözle yönlendirme yapılabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci