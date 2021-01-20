Güne düşüşle başlayan dolar 7,43'ten işlem görüyor

Dün, en düşük 7,4186, en yüksek 7,4881 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,4661'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 7,4382'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, 9,0508'den, sterlin/TL de 10,1760'tan satılıyor. Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verisinin ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da gerçekleştirilecek yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında olduğunu söyleyen analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de izleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci