Güne düşüşle başlayan dolar 7,43'ten işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan dolar 7,43'ten işlem görüyor

20.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:54

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,43 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL, 9,05'ten, sterlin/TL de 10,17'den satılıyor.

Dün, en düşük 7,4186, en yüksek 7,4881 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 7,4661'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 7,4382'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, 9,0508'den, sterlin/TL de 10,1760'tan satılıyor. Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verisinin ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da gerçekleştirilecek yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında olduğunu söyleyen analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin de izleneceğini kaydetti.

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Güne düşüşle başlayan dolar 7,43'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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