Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,06 seviyelerinden işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,06 seviyelerinden işlem görüyor

08.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:15

Dolar, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 7,0610 seviyesinde işlem görüyor. Euro 8.51 civarında seyrederken sterlin ise 9.71 seviyelerinde takip ediliyor.

Geçen hafta içinde 7,03 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören ve haftalık bazda yüzde 3,6 değer kaybeden dolar/TL, cuma gününü 7,0548'den tamamlamıştı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününde 7,0290'a kadar gerilemesinin ardından saat 10.45 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,0610 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 8,51'den, sterlin de yatay bir seyirle 9,7028'den 9,71'den satılıyor. Geçen hafta 1,1953 ile 2 ayın en düşük seviyesini gören avro/dolar paritesi şu dakikalarda 1,2048 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yatay seyirle 91,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'nin destek paketine ilişkin gelişmelerin piyasaların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,06 seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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