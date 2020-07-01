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Yatay seyrini koruyan dolar 6,85'ten işlem görüyor

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,68'den, sterlin ise 8,49'dan alıcı buluyor.

01.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:31

Dün 6,8412-6,8564 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yatay bir seyirle 6,8546'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 6,8535'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,6855'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,4910'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,4 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,1228 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,83 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'in destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Yatay seyrini koruyan dolar 6,85'ten işlem görüyor

Kaynak: AA

Manşet

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