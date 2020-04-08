Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,78'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,38'den, sterlin ise 8,37'den işlem görüyor.

Dün en düşük 6,6995 en yüksek 6,7881 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybıyla 6,7659'dan tamamladı.Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,7830'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,3830'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 8,3705'ten satılıyor. Dolar endeksi, dün 100 seviyesinin altına gerilese de bugün yüzde 0,3 artışla 100,3'e çıktı. Üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü dün sonlandırarak 1,0926'ya kadar yükselen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0859'dan işlem görüyor.

'DOLARDA 6,70-6,80 ARALIĞI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğüne işaret eden analistler, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA