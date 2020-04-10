Dolar yükselişe geçti! İşte son durum Dünü 6,67'den kapatan dolar, güne düşüşle başlamasının ardından tekrar yükselişe geçti. Kur şu sıralar 6,69'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,33'ten, sterlin ise 8,34'ten alıcı buluyor.

Dün 6,7936'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla düşüşe geçerek 6,62 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybıyla 6,6777'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından kayıplarını tekrar kazanarak saat 11.45 itibarıyla 6,6902'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,3332'den, sterlin/TL ise 8,3490'dan satılıyor. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı almasıyla 99,3 seviyesine kadar geriledi. Fed'in yeni kredi paketi sonrası euro/dolar paritesi de yükselerek 1,0954'e kadar yükseldi.

'DOLARDA 6,80 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının teşviklerinin küresel piyasalarını desteklediğini belirtti. Türkiye'de işsizlik oranının ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,8'e gerilediğini anımsatan analistler, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA