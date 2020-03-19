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Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Türkiye, Ekonomi

Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum

Güne yükselişle başlayan dolar kuru, 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı. Kur şu sıralar 6,51'den işlem görürken, euro 7,11'den, sterlin ise 7,52'den alıcı buluyor.

19.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:56
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum

Dün en yüksek 6,4940 seviyesine çıkan dolar/TL, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıklamasıyla düşüşe geçerek 6,3919'a kadar geriledi. Dolar/TL, günü yüzde 1,4 değer kazancıyla 6,4859'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde yüzde 0,5 üzerinde 6,5150'den alıcı buluyor. Böylece dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıkmış oldu. Dolar, 13 Ağustos 2018 tarihinde tarihi zirvesi olan 7,23 seviyesine görmüştü.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 7,1165'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 7,5290'dan satılıyor.Euro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un altına gerileyerek 1,0910 seviyesinden işlem görüyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdüren dolar endeksi, dün 3 yılın zirvesi olan 101,7'e çıkmasının ardından bugün 101 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,55 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,55'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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