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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Sterlin, Fed, Ekonomi

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün günü 6,41'den tamamlayan dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,48'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,09'dan, sterlin ise 7,75'ten işlem görüyor.

26.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:23
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün en düşük 6,3773, en yüksek yüksek 6,4773 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 6,4170'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 6,4840'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,0980'den, sterlin/TL 7,7561'den satılıyor. Euro/dolar paritesi, yükselişini 5. işlem gününe taşıyarak 1,0919 seviyesinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız tahvil programını açıklaması sonrası düşüşünü sürdüren dolar/TL, 101 seviyesinin altına geriledi.

'DOLARDA 6,60 DİRENÇ OLARAK TAKİP EDİLECEK'

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade etti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 6,60'ın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Kaynak: AA

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Dolar 6,48'den alıcı buluyor!

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