Dolar/TL, 5,8240 seviyesinden alıcı buluyor

16.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:50

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,8240'tan işlem görüyor.



Geçen hafta 5,76-5,83 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 5,8153'ten tamamladı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varıldı. ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Trump, ikinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacaklarını, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceklerini bildirdi.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,8240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,4870'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,7960'tan satılıyor.

İngiltere'de genel seçimi açık farkla Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin kazanması sonrası 31 Ocak'ta Brexit'in gerçekleşeceği beklentilerinin artması, sterlin ve avronun dolar karşısında değerlenmesine neden oldu. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,3390 ve avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1140 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,03 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,87'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,76'nın destek olarak izleneceğini söyledi.

Kaynak: AA