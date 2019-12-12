Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,80'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,46'dan, sterlin ise 7,66'dan alıcı buluyor.
Dün 5,79-5,82 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,7997'den tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, mevcut duruşun ekonomiyi desteklemek için yeterli olduğunu belirtti. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,8010'dan alıcı buluyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,4650'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,6630'dan satılıyor.