Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

08.10.2019 09:54

Dün, Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD'den gelen peş peşe açıklamalar sonrası 5,70-5,84 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5,83'ten günü tamamladı. Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 5,79 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 düşüşle 6,37'den, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,13'den satılıyor.

TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'de iç siyasi çekişmeler nedeniyle Trump'tan gelecek açıklamaların çelişkili olmaya devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, piyasalarda artan oynaklığın ise kısa süreli olacağı tahmininde bulundu.

'DOLARDA 5,84 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini, yatırımcıların Fed'in gelecek dönem faiz politikasına ilişkin bir ipucu arayacağını belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Kaynak: AA