Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi öncesi, dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi öncesi, güne düşüşle başlayan dolar, 5,77 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,36'dan, sterlin ise 7,42'den alıcı buluyor.
Dün 5,76-5,78 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazancıyla 5,7791'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,7710 seviyesinde alıcı buluyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,08 azalışla 6,36, sterlin/TL yüzde 0,05 düşüşle 7,42 seviyesinden işlem görüyor.
PİYASALAR ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE ODAKLANDI
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında bugün başlayacak kamuya açık oturumlar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinden gelecek haberlerin gündemin odağında yer aldığını belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumda gelecek dönem Fed politikalarına ilişkin ipuçları aranmasının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
'DOLARDA 5,7955 DİRENÇ KONUMUNDA'
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7540 seviyesinin destek, 5,7955'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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Haber Videosu: Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi öncesi, dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum