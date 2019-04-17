Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Dün 5,82'ye kadar yükselen dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin artan iyimserliğin akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ile desteklenmesiyle düşüşe geçti. Dün dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kaybıyla 5,76'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,76 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,57 artışla 6,54'ten, sterlin/TL yüzde 0,12 yükselişle 7,53'ten alıcı buluyor.

'DOLARDA 5,70 VE 5,64 SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti. Akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun da bekleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,70 ve 5,64 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA