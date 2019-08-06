Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor

06.08.2019 10:39

Dün, 5,53-5,62 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,2 değer kazancıyla 5,571'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,6 değer kaybıyla 5,53'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 6,20 ile bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,74 seviyesinde dengelendi.

GÖZLER ABD-ÇİN GELİŞMELERİNDE

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ( TCMB ) dünkü rezerv artırıcı adımları ile döviz kurlarının sakin bir seyir izlediğini söyledi. Dün, açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 16,65'e yükselmesine karşın TL'de sert bir hareketin görülmediğini kaydeden analistler, TCMB'nin attığı adımların bunda önemli rol oynadığını belirtti.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybını sürdürmesi ve 2008'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrası ABD Hazine Bakanlığı Çin'i resmen "döviz manipülatörü" ilan etti.

Çin Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ise Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. İki ülke arasında artan gerilimin piyasalardaki risk algısını yükselttiğini belirten analistler, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin arttığını ifade etti.

'DOLARDA 5,6050 DİRENÇ KONUMUNDA'

Kaynak: AA

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de, JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 5,5290 ve 5,4860'ın destek, 5,6050'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.