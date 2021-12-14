Güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 13,8329'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 14,2566 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,0780'den, sterlin/TL ise 18,8348'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 96,4 seviyesinde dengelenirken, euro/ Dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1275'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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