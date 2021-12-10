Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 13,7956'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 13,86 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,66'dan, sterlin/TL ise 18,33'ten satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,4'lük artışla 96,3'ten kapanmasının ardından bugün 96,2 seviyelerinde yatay hareket ederken, euro/dolar paritesi 1,1291 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artamaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi. Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu ifade etti.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet