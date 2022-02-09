Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 13,5641'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 13,6050 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,53'ten, sterlin/TL ise 18,44'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 95,6 seviyesinde. Euro/ Dolar paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1410'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikaları ve jeopolitik risklerle küresel piyasalardaki oynaklığın devam ettiğini ifade etti. Bugün, dünya genelinde para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğuna dikkati çeken analistler, Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündemin sakin olduğunu, ABD'de ise toptan eşya stoklarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.